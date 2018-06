Der erste Schritt zum «Business Davos» ist getan

In Andermatt fand am vergangenen Donnerstag und Freitag erstmals der Sino-European Entrepreneurs Summit statt. Über 100 namhafte Geschäftsleute aus Europa und China nahmen an dem zweitägigen Wirtschaftstreffen im «Chedi» teil. Die Gipfelteilnehmer aus dem Reich der Mitte gerieten ob der landschaftlichen Schönheit des Veranstaltungsorts regelrecht ins Schwärmen. Der Veranstalter selber zog ebenfalls ein rundum positives Fazit. Er will den Unternehmergipfel daher dauerhaft im Urserntal durchführen. Als langfristiges Ziel schwebt ihm nichts Geringeres vor als ein «Business Davos».

Mehr dazu in der Ausgabe vom Mittwoch, 13. Juni 2018.

Simon Gisler