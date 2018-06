Haus für Kunst Uri präsentiert aktuelle Sommerausstellung «Positionen»

Grosses Gerät ist im Haus für Kunst Uri aufgefahren. Im Obergeschoss wartet eine Parallelwelt aus Karton. Patrick Graf hat die imposante Szene für die aktuelle Sommerausstellung in Altdorf geschaffen. Drei weitere Künstlerinnen ergänzen die Werkpräsentation unter dem Titel «Positionen». Es geht um verschiedene Materialien wie Ton, Plastik, Latex und Karton. Alle Künstler beziehen mit ihren Werken klare Positionen und regen durch die Veränderung von Dingen und Räumen einmal mehr zum Nachdenken über die Welt an. Vernissage ist am Samstag, 9.Juni, um 17.30 Uhr.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 9. Juni 2018