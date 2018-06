Ja zum Geldspielgesetz, Nein zur Vollgeld-Initiative

Das Urner Stimmvolk musste am Sonntag auch über zwei eidgenössische Vorlagen befinden. Mit einem Ja-Anteil von 73,5 Prozent sprach es sich klar für die Annahme des Bundesgesetzes über Geldspiele aus. Das Geldspielgesetz wurde in allen 20 Urner Gemeinden angenommen. Die höchste Zustimmungsrate erhielt es mit 79,3 Prozent in Seelisberg, die tiefste in Unterschächen mit 56,8 Prozent.

Der Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!» erteilten die Urner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit einem Nein-Anteil von 80,1 Prozent hingegen eine klare Abfuhr. Die Vollgeld-Initiative fand in keiner Gemeinde eine Ja-Mehrheit. Mit 87,8 Prozent fiel das Nein in Wassen am höchsten aus, in Bauen mit 66,7 Prozent am tiefsten. Bei beiden Vorlagen lag die Stimmbeteiligung bei 24 Prozent.

Auf nationaler Ebene sagten 75,7 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Nein zur Vollgeld-Initiative. Das Geldspielgesetz wurde mit 72,9 Prozent Ja-Stimmen deutlich gutgeheissen.

