Kantonspolizei Uri warnt vor Betrügereien im Internet

Bei der Kantonspolizei Uri haben sich mehrere Personen aus der Bevölkerung gemeldet. Betrüger haben mit ihnen telefonisch Kontakt aufgenommen und sich normalerweise in englischer Sprache als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben. Die angeblichen Computertechniker gaben an, dass die Computer ihrer angepeilten Opfer gehakt worden seien. In betrügerischer Art wurde versucht an Computer- und E-Bankingdaten zu gelangen. In einem Fall waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten rund 5000 Franken.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 6. Juni 2018