Kraftwerk im Erstfeldertal nimmt weitere Hürde

Das geplante Wasserkraftwerk am Alpbach im Erstfeldertal hat eine weitere Hürde genommen. Das Erstfelder Stimmvolk hat sich bei der Abstimmung am Sonntag, 10. Juni, für die Beteiligung der Gemeindewerke Erstfeld in Höhe von 4,56 Millionen Franken an der zu gründenden KW Erstfeldertal AG ausgesprochen. Mit einem Ja-Anteil von fast 77 Prozent fiel der Entscheid deutlich aus. Die Stimmbeteiligung lag bei etwas unter 30 Prozent.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Mittwoch, 13. Juni 2018.

Simon Gisler