Ruedi Cathry neuer Präsident der FDP Uri

Matthias Steinegger war 2010 in die Geschäftsleitung der Kantonalpartei gewählt worden und übernahm 2015 das Präsidium von seinem Vorgänger Toni Epp. Unter seinem Präsidium konnte die FDP Uri an den Landratswahlen 2016 zulegen und gar einen dritten Regierungsratssitz dazugewinnen. Ruedi Cathry wurde ebenfalls 2010 in die Geschäftsleitung der FDP Uri gewählt. Er amtete 2016 als Wahlkampfleiter.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 6. Juni 2016.

Markus Arnold