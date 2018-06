Schattdorfer heissen Beitrag an den Kunstrasenplatz gut

Der FC Schattdorf kann aufatmen: Die Stimmbevölkerung des Landsgemeindedorfs hat den Gemeindebeitrag in Höhe von 950’000 Franken an die Umrüstung des Fussballplatzes Grüner Wald in einen Kunstrasen am Sonntag, 10. Juni, gutgeheissen. Mit einem Ja-Anteil von knapp 66 Prozent fiel der Entscheid deutlich aus. Die Gesamtkosten für die Umrüstung des «Grünen Walds» belaufen sich auf 1,65 Millionen Franken. Der FC Schattdorf wird sich mit 200’000 Franken an dem Projekt beteiligen. Die restlichen 500’000 Franken wird der Kanton beisteuern. Die Stimmbeteiligung lag bei etwas weniger als 31 Prozent.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Mittwoch, 13. Juni 2018.

Simon Gisler