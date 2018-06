Schaukäserei im Schächental geplant

In zwei Wochen tagt der Korporationsrat Uri zum dritten Mal in diesem Jahr. Im Mittelpunkt seiner Sitzung vom Freitag, 22. Juni, stehen Unterstützungsbeiträge an drei Bauprojekte sowie ein Kreditbegehren in Höhe von insgesamt über 400’000 Franken. Der grösste Subventionsbeitrag, über den der Korporationsrat zu befinden hat, beläuft sich auf 145’000 Franken und ist für die Sanierung der in die Jahre gekommenen Wasserversorgung der Gemeinde Gurtnellen vorgesehen. Den Bau einer Schaukäserei am Schächentaler Höhenweg möchte der Engere Rat mit 72’000 Franken unterstützen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 9. Juni 2018.

Simon Gisler