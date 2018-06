Stuntman verletzt sich bei Show in Schattdorf

Am Sonntagnachmittag, 3. Juni, verletzte sich im Bereich der Umfahrungsstrasse in Schattdorf gegen 15.20 Uhr ein 51-jähriger Deutscher Stuntman während der Aufführung einer Stunt-Gruppe. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt sah das Programm vor, dass der 51-jährige Mann in Bauchlage auf dem Dach eines Autos liegt, welches in hohem Tempo rückwärts fährt und dann eine 180-Grad-Wendung. Während der Drehung des Wagens verlor der Artist auf dem Fahrzeugdach den Halt. Er stürzte vor den Zuschauern unkontrolliert zu Boden, wobei er sich am Kopf sowie an einem Fuss verletzte. Nach der Erstbetreuung durch seine Kollegen sowie durch Zuschauer wurde der Verletzte durch Mitarbeitende des Rettungsdienstes vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend mit einem Helikopter der Rega in ein Zentrumsspital überflogen. Die Veranstaltung wurde nach einem 60-minütigen Unterbruch fortgesetzt.