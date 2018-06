Veloprüfungen – drei Gewinner nahmen UKB-Preise entgegen

Niklas Tresch aus Gurtnellen, Lucas Martins aus Schattdorf und Marcello Aschwanden (stellvertretend für seinen Drillingsbruder Alessandro) aus Altdorf durften je zwei Eintrittskarten für den Europa-Park in Rust entgegennehmen.

Ilona Tresch, Junior Beraterin Teamkunden UKB, und Wm Toni Baumann, Ressortchef der Verkehrs- und Sicherheitsinstruktion der Kantonspolizei Uri, übergaben die Preise in der UKB-Filiale in Altdorf.

Die UKB-Preise werden anlässlich der Radfahrerprüfungen verliehen, welche dieses Jahr am 7. April 2018 in Unterschächen, am 14. April 2018 in Seedorf und am 26. Mai 2018 in Andermatt stattfanden.