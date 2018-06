Verkehrsunfall im Flüelertunnel

Am Montag, 11. Juni, kurz vor 18.00 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Nidwaldner Kontrollschildern im Flüelertunnel in Fahrtrichtung Süd. Aus medizinischen Gründen verlor der 28-jährige Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem rechtsseitigen Tunnelbankett. Anschliessend setzte er die Fahrt fort, worauf er die doppelte Sicherheitslinie überfuhr und mit einem korrekt entgegenkommenden deutschen Personenwagen kollidierte. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken. Der Flüelertunnel wurde für rund 40 Minuten gesperrt und der Verkehr via Dorf Flüelen umgeleitet.

Kapo