Zwei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn

Am Donnerstag, 31. Mai, kurz nach 12.30 Uhr, fuhr ein belgischer PW-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden. Kurz vor der Autobahnausfahrt Altdorf verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug und kollidierte mehrmals mit der Mittelleitplanke sowie mit der rechtsseitigen Leitplanke. Dabei zogen sich der 81-jährige Lenker sowie seine Mitfahrerin Verletzungen zu. Die beiden Personen wurden mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Strasseninfrastruktur beträgt rund 20'000 Franken.